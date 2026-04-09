Montalenghe | il ritorno della Via Crucis unisce generazioni e fede

A Montalenghe, nel Venerdì Santo, è stata ripristinata la tradizionale Via Crucis, evento che aveva subito una sospensione negli ultimi anni. La processione ha coinvolto diverse generazioni di fedeli, che hanno percorso le vie del centro in un’atmosfera di fede e devozione. La ripresa della manifestazione ha rappresentato un momento di riavvicinamento per la comunità locale.

A Montalenghe, nel corso del Venerdì Santo, è stata ripristinata la tradizionale Via Crucis. Dopo un periodo di sospensione durato diversi anni, l’evento ha riportato i fedeli a camminare per le strade del centro abitato in un clima di profonda spiritualità. Il corteo si è mosso sotto un cielo stellato, guidato dalla figura del Cristo crocifisso che apriva la processione. L’atmosfera è stata caratterizzata da un silenzio raccolto e dal bagliore delle luci prodotte dai lumi, mentre i partecipanti attraversavano il cuore storico del paese. Un cammino di fede guidato da padre Ugo Lodi. La direzione spirituale dell’evento è stata affidata al parroco padre Ugo Lodi, che ha condotto i presenti attraverso canti e preghiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalenghe: il ritorno della Via Crucis unisce generazioni e fede Via Crucis a Matera: 90 anni di fede che unisce la cittàLa tradizione della Via Crucis del Venerdì Santo ha animato le vie di Matera questa sera, unendo la comunità in un percorso spirituale che parte e... Leggi anche: La Via Crucis “degli ultimi” in stazione: fede, povertà e memoria nelle strade della città Si parla di: Montalenghe, torna la Via Crucis del Venerdì Santo: fede e tradizione nelle vie del paese. Ritorno all’Osservanza. Via Crucis di guerra: Fermare l’indifferenza che porta nel baratroIl percorso è approdato dopo sette anni sotto la croce restaurata accompagnato dalle meditazioni della Piccola Famiglia dell’Annunziata. ilrestodelcarlino.it Via Crucis, origine, storia e significato delle 14 stazioni del cammino di Gesù prima della morte in CroceScopri la storia della Via Crucis, dalle origini a Gerusalemme alle 14 stazioni attuali: un cammino di fede tra Vangelo, tradizione e preghiera ... famigliacristiana.it