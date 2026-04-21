wojtyla e ratzinger la chiesa al tempo della crisi di valori

Il 2 aprile 2005, il Papa emerito e il Papa in carica all’epoca, rispettivamente Wojtyla e Ratzinger, erano presenti in Vaticano. Wojtyla, primo Papa straniero dopo secoli, si spegne dopo una lunga malattia e un’agonia che hanno suscitato attenzione in tutto il mondo. La sua morte ha segnato la fine di un lungo pontificato, caratterizzato da eventi che hanno coinvolto la Chiesa e la società.

Karol Wojtyla, il primo Papa straniero dopo secoli, si spegne in Vaticano il 2 aprile 2005. La sua malattia, la sua lunga agonia sono la dimostrazione dell’insegnamento della Chiesa davanti alla sofferenza e per il rispetto della vita. Il Pontefice polacco, grande protagonista della fase politica della fine del blocco socialista, lascia una Chiesa in bilico fra tendenze progressiste e tradizionalismo, un complicato equilibrio che richiede rinnovamento e continuità che viene affidato a Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede che viene eletto dal Conclave come Benedetto XVI. Il Pontefice bavarese, teologo, grande intellettuale, è alle prese con la difficile riforma della Curia romana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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