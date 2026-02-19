Unione Valle Savio 830mila euro ai comuni montani per la sicurezza stradale | si parte dall' abitato di Alfero

L’Unione Valle Savio ha assegnato 830mila euro ai comuni montani per migliorare la sicurezza delle strade. La decisione deriva dalle recenti richieste di intervento avanzate dai sindaci delle zone più impervie, dove le condizioni delle strade rappresentano un rischio concreto per i cittadini. I fondi saranno utilizzati per riparare alcuni tratti pericolosi e installare nuove segnaletiche. Si inizia dall’abitato di Alfero, dove sono già stati identificati i punti più critici. La priorità resta intervenire rapidamente per garantire maggiore sicurezza.

"La messa in sicurezza della rete viaria e la riqualificazione degli spazi urbani sono priorità assolute per garantire la qualità della vita dei residenti e l’accessibilità del nostro territorio" Prosegue l’impegno dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio. Con apposita delibera, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per un importante piano di interventi che interesserà la viabilità e gli spazi pubblici dei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno. L’investimento complessivo ammonta a 832.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Welfare territoriale, accordo tra l’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’università di Urbino ‘Carlo Bo’L’Unione dei Comuni della Valle del Savio firma un accordo con l’Università di Urbino ‘Carlo Bo’. Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni MugelloLe tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Unione Cesena Valle Savio. Monica Rossi presidente: Ente centrale e strategicoLa sindaca di Mercato Saraceno succede a Enzo Lattuca: Funzione fondamentale per la valorizzazione dei comuni montani che hanno esigenze diverse dalla città. Monica Rossi, sindaca di Mercato ... ilrestodelcarlino.it Da oggi anche in Valle Camonica c'è una sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Si trova presso il municipio di Piancogno e sarà aperta una volta al mese. Questo sabato l'inaugurazione con una seduta straordinaria del consiglio provinciale... facebook