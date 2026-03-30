Mercoledì 1° aprile 2026, a partire dalle 9:30, si terrà a Grottaminarda un convegno dedicato alla gestione delle risorse idriche. L'evento coinvolgerà rappresentanti di dodici comuni della provincia di Avellino, riuniti per discutere sul futuro dell'acqua e sulla sua tutela. La conferenza si svolgerà presso una sede ufficiale del paese, con interventi e approfondimenti sul tema.

Il 1° aprile confronto tra istituzioni, scuole e operatori dedicato al valore dell'acqua e al ricordo del Prof. Vittorio Caruso Sarà Grottaminarda, in provincia di Avellino, ad ospitare mercoledì 1° aprile 2026, a partire dalle ore 9,30, il convegno di studi dal titolo "L'acqua è un bene prezioso". La sede scelta è l'Hotel Villa Regina, in Via Piani. L'iniziativa, promossa dal gruppo "Classe 1957" in memoria di Iannicello Rocco e con la partecipazione di dodici comuni della Baronia e dell'Alta Irpinia — Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Flumeri, San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli, Bonito, Frigento, Grottaminarda, Sturno e Trevico — si inserisce in una giornata che unisce riflessione civile e cerimonia istituzionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Convegno sull'acqua a Grottaminarda: dodici comuni irpini in dialogo sul futuro della risorsa idrica

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