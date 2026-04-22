Monsignor Georg Gaenswein in restrizione mentale | Leone XIV non è papa ma ancora prevosto degli Agostiniani

Un arcivescovo di una diocesi italiana ha dichiarato che il papa emerito non è più considerato tale, ma rimane prevosto degli Agostiniani. Questa affermazione si basa su una restrizione mentale applicata in modo deciso, che ha portato a una reinterpretazione del ruolo e dello status del pontefice emerito. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, con diverse reazioni sulla legittimità di tale posizione.

L’arcivescovo di Urbisaglia usa magistralmente e massiccamente la Restrizione Mentale Larga, quello stile comunicativo sottile e logico contemplato dalla teologia morale, usato fino allo sfinimento da papa Benedetto e dal suo segretario, per farci capire quella sede impedita su cui il Promotore di G.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Monsignor Georg Gaenswein in restrizione mentale: "Leone XIV non è papa, ma ancora prevosto degli Agostiniani" Notizie correlate Papa Leone XIV accetta la rinuncia di monsignor Shaleta: era stato arrestato per riciclaggioPapa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle of San Diego dei Caldei (Usa), presentata da... Monsignor Fabio Dal Cin contro Donald Trump: «Irrispettose dichiarazioni verso Papa Leone XIV»LORETO – Fermo e deciso il messaggio di condanna dell’arcivescovo di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, nei confronti delle «recenti e irrispettose... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Georg Gänswein: Così Francesco volle incontrarsi con Benedetto; Mons. Gänswein smantella miti e bugie su Ratzinger e Bergoglio; La lettera segreta e inedita di Prevost scritta a Benedetto XVI nel giorno della rinuncia: Grazie per il suo coraggio; Speciali Ezio Mauro -La replica del 20/4/2026. Georg Gänswein: Così Francesco volle incontrarsi con BenedettoL’amicizia e le differenze tra i due pontefici raccontate dall’ex segretario di Ratzinger a un anno dalla morte di Bergoglio ... repubblica.it Papa Leone XIV, Monsignor Georg Gaenswein: Ora fase nuova, in Vaticano non si può governare da soliCon l’elezione di Papa Leone XIV Ora si apre una fase nuova. Percepisco un certo sollievo diffuso ha dichiarato Monsignor Georg Gaenswein, ex prefetto di Papa Ratzinger e ora nunzio nei Paesi ... fanpage.it