Papa Leone XIV accetta la rinuncia di monsignor Shaleta | era stato arrestato per riciclaggio

Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di monsignor Shaleta, che era stato arrestato per riciclaggio. La decisione riguarda la sua posizione all’interno dell’Eparchia di Saint Peter. La rinuncia è stata ufficializzata dopo l’arresto del prelato. La Chiesa ha comunicato la presa d’atto della decisione. La vicenda ha avuto risvolti ufficiali e ha portato alla sospensione delle funzioni di monsignor Shaleta.

Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle of San Diego dei Caldei (Usa), presentata da monsignor Emanuel Hana Shaleta, e ha nominato amministratore apostolico sede vacante della medesima circoscrizione monsignor Saad Hanna Sirop, vescovo titolare di Hirta. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Shaleta era stato arrestato nei giorni scorsi, mentre tentava di lasciare il Paese. Per Shaleta diversi capi d’accusa di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. “Le dimissioni sono state accettate a febbraio e rese pubbliche a Washington, D.C., il 10 marzo 2026, dal cardinale Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti”, si legge in una nota diffusa dalla conferenza episcopale Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

