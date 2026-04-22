Monserrato cambia volto partono i lavori per il playground di Sport Illumina

A Monserrato sono iniziati i lavori per il progetto “Sport Illumina”, promosso dal ministero per lo Sport e gestito da “Sport e salute Spa”. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo playground nel territorio comunale. La realizzazione del progetto fa parte di un’iniziativa più ampia volta a promuovere strutture sportive nel territorio, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica tra i cittadini.

Sono iniziati a Monserrato i lavori per la realizzazione del progetto “Sport Illumina”, iniziativa promossa dal ministero per lo Sport e ideata da “Sport e salute Spa” che ne cura anche la fase esecutiva. Il cantiere è stato aperto nei giorni scorsi, segnando l’avvio concreto di un intervento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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