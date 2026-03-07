Il cuore dell’Albergheria cambia volto | partono i lavori per riqualificare piazza San Francesco Saverio

Partono lunedì 9 marzo i lavori di riqualificazione di piazza San Francesco Saverio, nel centro storico. L’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emesso l’ordinanza per interventi sulla pavimentazione e sugli arredi della piazza. La modifica dell’area coinvolge l’intera piazza, che sarà sottoposta a lavori di rinnovamento senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

L’ufficio Traffico e Mobilità urbana ha emesso l’ordinanza per l’avvio degli interventi, che sono stati programmati per il 9 marzo. Si tratta di operazione finanziate con risorse comunali stanziate dal Consiglio. La soddisfazione del sindaco Lagalla e dell'assessore Carta: "L'obiettivo è restituire bellezza, sicurezza e creatività a questa zona della città" Un'importante piazza del centro storico è destinata a cambiare completamente volto. L’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emesso l’ordinanza per l’avvio dei lavori di riqualificazione delle pavimentazioni e degli arredi di piazza San Francesco Saverio, programmati per lunedì 9 marzo e finanziati con risorse comunali stanziate dal consiglio comunale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il cuore dell’Albergheria cambia volto: da lunedì i lavori per riqualificare piazza San Francesco SaverioL’ufficio Traffico e Mobilità urbana ha emesso l’ordinanza per l’avvio degli interventi, che sono stati programmati per il 9 marzo.

Partono i lavori per il nuovo parco dell'acqua: come cambia la viabilitàA Meda continuano i lavori di costruzione di un parco per la gestione sostenibile dell’acqua: un intervento dal valore di 680mila euro finanziato da...