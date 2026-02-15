Genova Marassi | un nuovo playground ‘Sport illumina’ dai fondi ministeriali per giovani e sport

A Marassi, nel quartiere di Genova, un progetto per un nuovo playground nasce grazie a fondi provenienti dal Ministero, per offrire un’opportunità ai giovani di praticare sport all’aperto. La messa in sicurezza dell’area e l’installazione di attrezzi moderni sono tra le prime attività previste, con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e promuovere uno stile di vita attivo.

Marassi si prepara a un nuovo spazio sportivo: approvato il progetto per il playground ‘Sport illumina’ ai Giardini Lamboglia. Un intervento finanziato con fondi ministeriali trasformerà i Giardini Lamboglia nel quartiere di Marassi a Genova, offrendo ai cittadini, soprattutto ai giovani, un nuovo punto di riferimento per l’attività fisica e l’aggregazione sociale. La giunta comunale, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del playground ‘Sport illumina’ sabato 14 febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

