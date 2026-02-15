Genova Marassi | un nuovo playground ‘Sport illumina’ dai fondi ministeriali per giovani e sport
A Marassi, nel quartiere di Genova, un progetto per un nuovo playground nasce grazie a fondi provenienti dal Ministero, per offrire un’opportunità ai giovani di praticare sport all’aperto. La messa in sicurezza dell’area e l’installazione di attrezzi moderni sono tra le prime attività previste, con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e promuovere uno stile di vita attivo.
Marassi si prepara a un nuovo spazio sportivo: approvato il progetto per il playground ‘Sport illumina’ ai Giardini Lamboglia. Un intervento finanziato con fondi ministeriali trasformerà i Giardini Lamboglia nel quartiere di Marassi a Genova, offrendo ai cittadini, soprattutto ai giovani, un nuovo punto di riferimento per l’attività fisica e l’aggregazione sociale. La giunta comunale, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del playground ‘Sport illumina’ sabato 14 febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
"Sport illumina" a Monserrato: al via il progetto che riporta sport e spazi sociali nel quartiere
È prossima l’apertura del progetto “Sport illumina” a Monserrato, volto a valorizzare gli spazi sociali e sportivi del quartiere.
Mucci (Sgs) chiama il ministro dello Sport Abodi: "Bene l’avvio dell’iter di realizzazione del nuovo playground sportivo allo Zen"
Mucci (Sgs) ha espresso al ministro Abodi il suo apprezzamento per l’avvio dell’iter di realizzazione di un nuovo playground sportivo allo Zen, sottolineando l’importanza di questo intervento per il quartiere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Genova Antifascista lancia il carnevale antifa e un nuovo corteo alla Foce; Lo stadio di Marassi resterà pubblico e ospiterà altri eventi oltre al calcio; Anche a Genova il Napoli riparte da Vergara: Resto umile. Sono qui per imparare, Conte non vuole che stacchi la testa; Evento di estrema destra a Genova. Sale la tensione con gli antifascisti.
Marassi, nuovo playground ai Giardini Lamboglia: approvato il progetto Sport IlluminaLa giunta dà il via libera alla fattibilità tecnico-economica per la nuova area sportiva all’aperto. L’intervento sarà interamente finanziato dal bando del Ministero per lo Sport e i Giovani e realizz ... lavocedigenova.it
Marassi, approvato il progetto per il nuovo playground ai giardini LambogliaMarassi, approvato il progetto per il nuovo playground ai giardini Lamboglia ... msn.com
Napoli di carattere a Genova: tre punti d’oro nel caos di Marassi Leggi qui https://www.sportcampania.it/napoli-di-carattere-a-genova-tre-punti-doro-nel-caos-di-marassi/ facebook