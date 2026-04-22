Monreale la Regione si fa parte civile | giustizia per i tre giovani

La Regione ha deciso di costituirsi parte civile nel processo legato alla strage di Monreale, che ha coinvolto tre giovani. L’iniziativa è stata annunciata durante un incontro a Palermo, nella sala Mattarella di Palazzo d’Orleans, dove il presidente regionale ha incontrato i familiari delle vittime. La decisione arriva in un momento cruciale del procedimento giudiziario, che prosegue nelle aule di tribunale.

A Palermo, presso la sala Mattarella di Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione Renato Schifani ha incontrato i familiari dei tre giovani vittime della strage di Monreale. L’incontro si è svolto oggi, mercoledì 22 aprile 2026, a quasi un anno dall’evento tragico avvenuto il 27 aprile 2025, quando Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo persero la vita in un omicidio descritto come barbaro e assurdo. La delegazione dei parenti è stata accompagnata dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, dal deputato regionale e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e da Marco Messina, che presiede l’associazione Mas, nata per onorare la memoria dei ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monreale, la Regione si fa parte civile: giustizia per i tre giovani Notizie correlate Tre morti e una città sotto shock, Monreale chiede giustizia e si costituisce parte civileMONREALE – Il Comune di Monreale scende in campo nel processo per la strage del 27 aprile 2025. Strage di Monreale, la Regione parte civile: "Vicini alle famiglie coinvolte e a chi si impegna per legalità"Ratificata la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione per la strage di Monreale costata la vita, nella notte tra il 26 e il 27... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Regione accelera sul termovalorizzatore di Bellolampo: servirà anche per Monreale; Bus Amat per Monreale, dopo lo stop il servizio ripartirà: 'Non esiste alcun problema economico'; Monreale, completato il restauro della Madonna dell'Immacolata nella chiesa di San Francesco; Monreale (PA) celebra i 400 anni della festa del Santissimo Crocifisso, Intravaia: Momento unico per la città. Strage di Monreale, i familiari delle vittime ricevuti dal presidente della RegioneSchifani: «Affettuosa vicinanza alle famiglie» PALERMO, 22 aprile – «Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la m ... monrealenews.it Festa del Crocifisso, la Regione interviene a finanziare le speseÈ stato assegnato al Comune di Monreale un contributo di 25.000 euro MONREALE, 21 aprile – La Regione Siciliana interviene finanziariamente a sostegno del ... monrealenews.it Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, ha incontrato oggi a #Palermo, a Palazzo d'Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di #Monreale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf x.com TrmWeb.it. . Palermo - "Giovani talenti femmminili della musica" in concerto nel Duomo di Monreale - facebook.com facebook