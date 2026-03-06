Il Comune di Monreale ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento riguardante la strage avvenuta il 27 aprile 2025, che ha causato tre vittime e sconvolto la città. La decisione è stata presa durante la riunione della Giunta municipale, svoltasi il 6 marzo 2026. La città chiede ora giustizia in un procedimento ancora in corso.

MONREALE – Il Comune di Monreale scende in campo nel processo per la strage del 27 aprile 2025. La Giunta municipale, riunitasi il 6 marzo 2026 sotto la presidenza del sindaco Alberto Arcidiacono, ha deliberato all’unanimità la costituzione di parte civile nel procedimento penale che si aprirà con l’udienza preliminare fissata al 25 marzo 2026 davanti al Tribunale di Palermo. Sul banco degli imputati ci sono tre residenti nel quartiere Zen di Palermo: Salvatore Calvaruso — 19 anni al momento dei fatti e già reo confesso — Mattias Conti e Samuel Acquisto. I tre sono accusati in concorso di strage, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Tre morti e una città sotto shock, Monreale chiede giustizia e si costituisce parte civile

