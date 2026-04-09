Strage di Monreale la Regione parte civile | Vicini alle famiglie coinvolte e a chi si impegna per legalità

La Presidenza della Regione ha confermato la sua posizione come parte civile nel procedimento legale sulla strage di Monreale avvenuta tra il 26 e il 27 aprile 2025, che ha provocato la morte di tre giovani. La decisione è stata comunicata in un momento in cui si affrontano le conseguenze di un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale. La presenza della Regione si aggiunge a quella di altre parti coinvolte nel processo.

Ratificata la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione per la strage di Monreale costata la vita, nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025, a tre giovani. Così è stato deciso oggi pomeriggio dalla giunta regionale dopo la decisione del 7 aprile scorso del gup del tribunale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it La Vardera sulla strage di Monreale: “Regione si costituisce parte civile dopo la mia nota”“Il 16 marzo scorso, dopo aver ricevuto sollecitazione da parte dei familiari che hanno perso la loro vita in seguito dalla drammatica strage di... Strage di Monreale, la Presidenza della Regione Siciliana ratifica la costituzione come parte civileLa giunta, nel corso della seduta di oggi, ha ratificato la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione Siciliana nel processo per la... Temi più discussi: Strage di Monreale, tre giovani imputati rinviati a giudizio; Strage di Monreale, per i killer dello Zen rinvio a giudizio; Strage di Monreale, a giudizio i tre giovani accusati di avere sparato. Se condannati sarà ergastolo; Strage di Monreale, rinviati a giudizio i tre giovani dello Zen indagati: prima udienza l'8 giugno. Strage di Monreale, la Regione ratifica la costituzione di parte civileLa Regione Siciliana ha ratificato proprio oggi la costituzione di parte civile nel processo per la strage di Monreale. meridionews.it Strage di Monreale, la Presidenza della Regione ammessa tra le parti civiliGiovani uccisi nella sparatoria di Monreale, fiori per le vittime della strage - foto QdSGiovani... La giunta ha ratificato la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione Siciliana nel ... itacanotizie.it Strage di Monreale, tre giovani a giudizio Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #Monreale #palermo - facebook.com facebook Strage di Monreale, tre giovani rinviati a giudizio x.com