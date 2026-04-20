In Memoria di Massimo Andrea e Salvo | il 27 aprile a Monreale corteo messa e concerto

Il 27 aprile a Monreale si svolgerà una giornata dedicata alla memoria di Massimo, Andrea e Salvo. La città ha comunicato il programma di “In Memoria”, un evento che prevede un corteo, una messa e un concerto, coinvolgendo i cittadini in diverse attività lungo tutta la giornata. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione, con l’obiettivo di ricordare le tre persone attraverso momenti pubblici e condivisi.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, nasce dalla volontà di unire la comunità nel ricordo attraverso gesti simbolici, momenti di raccoglimento e performance artistiche di grande suggestione. La giornata si aprirà alle 9:30 con “Il Grande Corteo”, curato dall’associazione TDQF, con partenza dal Campo Conca d’Oro. Il percorso prevede una tappa significativa in Via Biagio Giordano per un momento di raccoglimento e la partecipazione a un laboratorio di yoga a cura del Polo Educativo “Solletico”. La mattinata si concluderà in Via Benedetto D’Acquisto con l'”Omaggio Finale”, una simbolica consegna di fiori di carta realizzati dagli studenti delle scuole locali.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - “In Memoria” di Massimo, Andrea e Salvo: il 27 aprile a Monreale corteo, messa e concerto Notizie correlate Leggi anche: Strage di Monreale, fissata l’udienza per i tre ragazzi dello Zen accusati di aver ucciso Massimo, Salvo e Andrea 27 gennaio, corteo nei luoghi della memoria a Chieti con Voci di dentro e le altre associazioniL'associazione Voci di dentro, con la partecipazione di Anpi, Arci, Club per l’Unesco, Giardino Delle Pubbliche Letture, Chieti Bene Comune, Chieti... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ‘Cuore Alpino’ di Massimo Panizzi in Palazzo Medici Riccardi; Io ti saluto, luce, ma con nervi offesi: Pietro Roccasalva tra memoria e visione alla Galleria Massimo De Carlo; Inaugurazione della mostra Teca visiva della memoria di Nosrat Panahi Nejad; Massimo Di Cataldo: note che attraversano il tempo fra memoria ed emozioni. Premio Letterario Nazionale Publio Virgilio Marone, i riconoscimenti della sesta edizione in memoria di Massimo TroisiNell'ambito della cerimonia conclusiva della VI edizione del Premio Letterario Nazionale Publio Virgilio Marone- avvenuta sabato 8 novembre alla Sala dei Baroni di Castel Nuovo, Maschio Angioino di ... ilmattino.it Reggio Calabria conferisce il premio San Giorgio D'Oro 2026 alla memoria dell'ing. Gino Zani - facebook.com facebook Ricordo in memoria di #Manninger assolutamente da brividi… #JuventusBologna x.com