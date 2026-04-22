Una giuria di New York ha deciso che Live Nation Entertainment e Ticketmaster hanno mantenuto una posizione di monopolio nel settore degli eventi dal vivo. La sentenza potrebbe portare a cambiamenti nelle pratiche commerciali di entrambe le aziende, che sono state ritenute responsabili di aver limitato la concorrenza nel mercato. La decisione arriva in un momento in cui si discute molto dei prezzi dei biglietti e delle modalità di vendita.

Una giuria di New York City ha stabilito la responsabilità di Live Nation Entertainment e della sua controllata Ticketmaster per aver mantenuto una posizione di monopolio nel mercato degli eventi dal vivo. La decisione, emessa dopo un’accusa sostenuta da decine di Stati americani, evidenzia come il colosso dell’intrattenimento abbia utilizzato il proprio potere per limitare la concorrenza, colpendo direttamente l’economia di fan e organizzatori. Il verdetto di New York e le ripercussioni sui costi dei biglietti. Le dinamiche del mercato statunitense sono state messe a nudo da una sentenza che potrebbe scuotere l’intera filiera della musica. Secondo quanto emerso durante il procedimento giudiziario, in ben 22 Stati le pratiche attuate dal gruppo avrebbero causato un aumento medio di 1,72 dollari per ogni singolo biglietto acquistato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monopolio Live Nation: il verdetto che potrebbe abbattere i prezzi

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