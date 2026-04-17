La giuria di New York ha deciso che i due principali operatori nel settore dei concerti dal vivo, uno dei quali è anche controllato dall’altro, esercitavano un monopolio contro le leggi sulla concorrenza. La sentenza è arrivata mercoledì 15 aprile e riguarda il mercato dei grandi luoghi per concerti. L’agenzia coinvolta, che gestisce eventi dal vivo, ha annunciato che farà appello contro questa decisione.

Sentenza storica nell’ambito dei grandi concerti dal vivo e dell’antitrust. La giuria di New York, mercoledì 15 aprile, ha stabilito che “il gigante dei concerti Live Nation e la sua controllata Ticketmaster detenevano un monopolio anti-concorrenziale sui grandi luoghi per concerti”. La giuria si è basata sulle accuse di decine di stati degli Stati Uniti, secondo cui il colosso della biglietteria per l’intrattenimento avevano una posizione talmente dominante da danneggiare gli spettatori di concerti e gli appassionati di sport. Live Nation Entertainment possiede, gestisce o controlla le prenotazioni per centinaia di luoghi. La sua controllata Ticketmaster è ampiamente considerata il più grande venditore di biglietti al mondo per eventi dal vivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ticketmaster e Live Nation detenevano un monopolio anti-concorrenziale per concerti”: così la giuria di New York. L’agenzia live replica: “Faremo ricorso”

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