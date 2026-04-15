Live Nation colpita | via il monopolio che domina i grandi concerti

Una giuria di Manhattan ha giudicato Live Nation colpevole di aver esercitato pratiche monopolistiche nel settore dei grandi concerti. La decisione arriva dopo un’indagine approfondita e rappresenta un momento di svolta per il mercato degli eventi dal vivo. La sentenza potrebbe portare a cambiamenti nelle modalità di gestione dei principali spettacoli musicali e di intrattenimento. La società coinvolta si trova ora di fronte a possibili conseguenze legali e regolamentari.

Una giuria di Manhattan ha sancito la responsabilità di Live Nation per pratiche monopolistiche, segnando un punto di svolta decisivo per l’intero settore dei grandi eventi dal vivo. La sentenza, che arriva dopo quattro giorni di deliberazioni e un iter giudiziario lungo due anni, colpisce il colosso che gestisce anche Ticketmaster, accusato di aver esercitato un controllo eccessivo sul mercato. Le indagini hanno evidenziato come la piattaforma Ticketmaster abbia imposto ai consumatori un supplemento di 1,72 dollari su ogni singolo biglietto venduto. Per comprendere l’estensione del potere in gioco, i dati dell’ultimo anno mostrano un volume d’affari imponente: l’azienda ha infatti gestito 55.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Live Nation colpita: via il monopolio che domina i grandi concerti Notizie correlate “Che stupidi i clienti che pagano cifre folli per l’Area Vip! Quasi mi sento in colpa ad approfittarmene”: le chat interne di Live Nation nel processo per i prezzi dei concertiIl processo antitrust contro Live Nation e Ticketmaster è entrato nel vivo e riprenderà proprio oggi 16 marzo dopo l’adesione di altri 7 Stati... Leggi anche: Live nation e concerti, la domanda resta: chi decide davvero il prezzo?