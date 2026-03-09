Al Monk Jazz Club lirismo e swing col Max Ionata 4et

Al Monk Jazz Club di Catania si tiene il concerto del Max Ionata 4et, nell'ambito della decima stagione della venue. Il locale, situato nel teatro di Palazzo Scammacca del Murgo in piazza Scammacca, è considerato uno dei principali jazz club della Sicilia orientale. La serata vede la partecipazione di musicisti che portano sul palco lirismo e swing.

Il 27 marzo, alle 21.30, ed il 28 marzo, alle 19 e alle 21.30, protagonista sul palco del Monk sarà il sassofonista tenore abruzzese Max Ionata in quartetto con Dino Rubino al pianoforte e flicorno, Marco Bardoscia al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria. «Max era stato già da noi nella vecchia sede del Monk – racconta Dino Rubino, direttore artistico del Monk -. Sassofonista abruzzese trapiantato a Roma, Max vanta tantissime collaborazioni, tra cui Roberto Gatto. E' uno dei maggiori sassofonisti tenoristi italiano che oggi portano avanti ancora la scuola americana del sax tenore». Con il suo suono caldo, profondo e immediatamente riconoscibile, Ionata è da anni una voce autorevole del sax tenore, capace di coniugare lirismo, swing e una forte personalità improvvisativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

