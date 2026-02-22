Catanzaro-Atene un ponte culturale | il leader Pasok sbarca

Il leader del Pasok, Nikos Androulakis, visita Catanzaro per rafforzare i legami culturali con Atene. La sua presenza deriva dall’interesse di approfondire le collaborazioni tra le due città, soprattutto nel settore culturale. Durante l’incontro con il sindaco Fiorita, si discutono progetti condivisi e scambi artistici. La visita mira a consolidare i rapporti tra Italia e Grecia, aprendo nuove opportunità di cooperazione. La giornata si conclude con una visita al centro storico della città.

Catanzaro e Atene, un dialogo mediterraneo: l’incontro tra il sindaco Fiorita e il presidente del Pasok Nikos Androulakis. Catanzaro si è fatta oggi crocevia di un dialogo italo-ellenico rafforzato dall’incontro tra il sindaco Nicola Fiorita e Nikos Androulakis, presidente del Movimento Socialista Panellenico (Pasok) e figura di spicco dell’opposizione nel Parlamento greco. L’evento, celebrato nel contesto del festival “Suoni e Voci della Magna Graecia”, sottolinea l’importanza di coltivare i legami culturali e politici tra i due paesi, con un particolare sulla regione calabrese e le sue profonde radici storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Galleria Mancuso a Catanzaro: un patrimonio culturale abbandonato tra degrado e silenzio.La Galleria Mancuso a Catanzaro, appena tre mesi dopo la sua apertura, appare quasi irriconoscibile.

Pratore, cedimento del ponte Corace sul tratto della statale 19 delle CalabrieIl tratto stradale era già’ dismesso e ceduto dalla Provincia di Catanzaro ad Anas ... msn.com

