Mondiali Pulisic | Sono orgoglioso di rappresentare gli Stati Uniti Abbiamo una squadra molto forte
In vista dei Mondiali in casa, il capitano della nazionale americana ha dichiarato di essere orgoglioso di rappresentare gli Stati Uniti. Ha inoltre affermato che la squadra è composta da giocatori molto forti, sottolineando il suo entusiasmo per questa competizione. L'intervista si concentra sulle aspettative per il torneo e sulla fiducia nel gruppo di giocatori disponibili per la partecipazione.
A poco più di un mese dal calcio d’inizio della Coppa del Mondo, in programma dall’11 giugno tra Messico, Stati Uniti e Canada, Christian Pulisic ha fatto il punto in vista dell’appuntamento più atteso. Il capitano della Nazionale statunitense, nonché attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a 'Reuters' nella quale ha affrontato i temi principali legati al torneo, soffermandosi sulle ambizioni degli USA, sull’emozione di giocare un Mondiale in casa e sulle aspettative che accompagnano la competizione. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul Livello della Nazionale statunitense: “Guardando i ragazzi che giocano ai massimi livelli e stanno andando molto bene nei loro club, penso che sicuramente si abbia una rosa davvero molto forte e anche una buona profondità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie correlate
Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino. Questa squadra è molto forte»di Redazione JuventusNews24Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino».
Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana, Teheran promette una risposta molto prestoGli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana a 24 ore dalla fine della tregua che scade il 21 aprile: il rischio di una ripresa...
Contenuti utili per approfondire
Pulisic: Non sono preoccupato per il gol. Futuro? Sono felice quiDal Mondiale con gli Stati Uniti alle voci sul futuro: le parole del trequartista del Milan Christian Pulisic dal ritiro della nazionale statunitense È quello che sogni da bambino e trovartici dentro ... gianlucadimarzio.com
USA, Pulisic svela: Ho cancellato quasi tutti i social dal telefono. Sui Mondiali: C'è pressioneLa stella degli Stati Uniti e del Milan, Christian Pulisic, ha presenziato in conferenza stampa in vista della sfida amichevole contro il Belgio - poi il Portogallo tre giorni dopo - per parlare del ... tuttomercatoweb.com