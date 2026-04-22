In vista dei Mondiali in casa, il capitano della nazionale americana ha dichiarato di essere orgoglioso di rappresentare gli Stati Uniti. Ha inoltre affermato che la squadra è composta da giocatori molto forti, sottolineando il suo entusiasmo per questa competizione. L'intervista si concentra sulle aspettative per il torneo e sulla fiducia nel gruppo di giocatori disponibili per la partecipazione.

A poco più di un mese dal calcio d’inizio della Coppa del Mondo, in programma dall’11 giugno tra Messico, Stati Uniti e Canada, Christian Pulisic ha fatto il punto in vista dell’appuntamento più atteso. Il capitano della Nazionale statunitense, nonché attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a 'Reuters' nella quale ha affrontato i temi principali legati al torneo, soffermandosi sulle ambizioni degli USA, sull’emozione di giocare un Mondiale in casa e sulle aspettative che accompagnano la competizione. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul Livello della Nazionale statunitense: “Guardando i ragazzi che giocano ai massimi livelli e stanno andando molto bene nei loro club, penso che sicuramente si abbia una rosa davvero molto forte e anche una buona profondità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mondiali, Pulisic: “Sono orgoglioso di rappresentare gli Stati Uniti. Abbiamo una squadra molto forte”

Notizie correlate

Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino. Questa squadra è molto forte»di Redazione JuventusNews24Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino».

Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana, Teheran promette una risposta molto prestoGli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana a 24 ore dalla fine della tregua che scade il 21 aprile: il rischio di una ripresa...

Contenuti utili per approfondire

Pulisic: Non sono preoccupato per il gol. Futuro? Sono felice quiDal Mondiale con gli Stati Uniti alle voci sul futuro: le parole del trequartista del Milan Christian Pulisic dal ritiro della nazionale statunitense È quello che sogni da bambino e trovartici dentro ... gianlucadimarzio.com

USA, Pulisic svela: Ho cancellato quasi tutti i social dal telefono. Sui Mondiali: C'è pressioneLa stella degli Stati Uniti e del Milan, Christian Pulisic, ha presenziato in conferenza stampa in vista della sfida amichevole contro il Belgio - poi il Portogallo tre giorni dopo - per parlare del ... tuttomercatoweb.com