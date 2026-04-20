Gli Stati Uniti hanno colpito e bloccato una nave mercantile iraniana a circa 24 ore dalla fine di una tregua che scade il 21 aprile. L'azione è avvenuta nel contesto di tensioni tra i due paesi, con il governo iraniano che ha promesso una risposta imminente. La situazione ha aumentato le preoccupazioni di una possibile ripresa del conflitto, in un momento di instabilità crescente nella regione.

Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana a 24 ore dalla fine della tregua che scade il 21 aprile: il rischio di una ripresa della guerra diventa più concreto di ora in ora, come minaccia proprio il presidente americano. “I miei rappresentanti stanno andando ad Islambad, in Pakistan”, dice Trump sul social Truth, annunciando l’arrivo della delegazione nella serata di lunedì 20 aprile. “ Il 19 aprile, le forze statunitensi operanti nel Mar Arabico hanno applicato misure di blocco navale nei confronti di una nave da carico battente bandiera iraniana che tentava di dirigersi verso un porto iraniano”. È quanto scrive il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un un post sul social X, pubblicando anche il video dell’operazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti colpiscono e bloccano una nave mercantile iraniana, Teheran promette una risposta molto presto

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