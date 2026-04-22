La nazionale di calcio dell'Iran ha annunciato di essere pronta a partecipare ai Mondiali 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti. La squadra ha completato le preparazioni e si prepara per l'evento internazionale. La competizione si terrà nel 2026 e coinvolgerà diverse nazionali da tutto il mondo. La partecipazione iraniana è stata confermata in vista di questa importante manifestazione calcistica.

La nazionale di calcio dell'Iran è "pronta a partecipare ai Mondiali 2026", che si terranno negli Stati Uniti. A dichiararlo è stata la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, all'emittente statale IRIB. Il Ministero dello Sport e della Gioventù ha predisposto tutti i preparativi necessari per la partecipazione della squadra A marzo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che la squadra iraniana fosse la benvenuta nel torneo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiali 2026, nazionale iraniana: "Pronti a partecipare"

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