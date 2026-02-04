Caso Baldoni-Lively | l’audio segreto che riapre il caso giudiziario

Un audio privato tra il regista Justin Baldoni e l’attrice Blake Lively riapre il caso giudiziario. La registrazione, finora rimasta segreta, è emersa di recente e svela conversazioni che potrebbero cambiare le carte in tavola. Gli investigatori hanno già acquisito il file e stanno analizzando cosa si diceva prima delle accuse. La scoperta ha mandato in tilt le indagini e potrebbe portare a nuove svolte nel procedimento legale.

Spunta un audio privato tra il regista Justin Baldoni e l’attrice Blake Lively: ecco cosa dicevano prima delle accuse di. Spunta un audio privato tra il regista Justin Baldoni e l’attrice Blake Lively: ecco cosa dicevano prima delle accuse di molestie sul set di It Ends With Us Lo scontro legale tra Justin Baldoni e Blake Lively si arricchisce di un nuovo, quanto inaspettato, capitolo retrospettivo. Mentre i legali affilano le armi in vista del processo fissato per la primavera 2026, spunta un contenuto audio che rimescola la narrazione del loro rapporto. Si tratta di un vocale privato inviato da Baldoni alla Lively prima dell’inizio delle riprese di It Ends With Us, un documento che testimonia un clima di stima reciproca ormai sepolto sotto pesanti accuse giudiziarie. 🔗 Leggi su Novella2000.it

In attesa del processo previsto per maggio, emergono nuovi dettagli sulla vicenda legale tra Blake Lively e Justin Baldoni.

