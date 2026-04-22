L'assemblea degli azionisti della società di publishing ha approvato il bilancio relativo all'anno 2025, che si è chiuso con un utile di 54 milioni di euro. La società ha deciso di usare il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle proprie partecipazioni nel bilancio separato. Durante l'incontro è stata anche approvata la distribuzione della cedola da parte di un azionista di rilievo.

L'assise ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,154 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione L'assemblea degli azionisti della Mondadori ha approvato ieri il bilancio 2025, chiuso con un utile di 54 milioni di euro poiché la società, per la valutazione delle proprie partecipazioni nel bilancio separato, ha scelto di utilizzare il metodo del patrimonio netto. L'assise ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,154 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondadori, ok dei soci a bilancio e cedola Berlusconi: "Il libro mostra tanta vitalità"

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