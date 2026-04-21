Marina Berlusconi ' Mondadori forte e robusta libro mantiene vitalità'
Il gruppo Mondadori si presenta in buona salute, con una posizione finanziaria solida. La casa editrice ha recentemente confermato la propria stabilità, sottolineando come il settore librario continui a mostrare segnali di vitalità. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discutono le sfide e le opportunità del mercato editoriale. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali piani futuri o su altri aspetti strategici.
"Il gruppo Mondadori è forte e robusto, e questa è una buona notizia anche per il nostro Paese, perché dimostra come il libro stia mantenendo una grande vitalità". Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori dopo l'assemblea del gruppo editoriale di Segrate. "Mentre i social media e l'intelligenza artificiale sono costretti a inseguire sempre l'ultimo aggiornamento, il libro non è cambiato nonostante i suoi sei secoli di età. E contribuisce ancora - e ogni volta - ad aprire la mente di chi lo legge", spiega Marina Berlusconi, che aggiunge come "la solidità patrimoniale del gruppo, inoltre, ci permette di valutare e cogliere ogni nuova opportunità che il mercato saprà offrire", con "alcune importanti operazioni sono già in corso di perfezionamento".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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