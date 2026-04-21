Marina Berlusconi | Mondadori è forte e robusta il libro mantiene vitalità

Marina Berlusconi ha dichiarato che il gruppo Mondadori si presenta come un’azienda forte e solida, sottolineando che questa condizione rappresenta un aspetto positivo anche per il settore culturale nazionale. La dirigente ha affermato che il libro continua a mostrare segnali di vitalità, contribuendo alla crescita e alla stabilità del comparto editoriale. Le sue parole sono state pronunciate in occasione di un intervento pubblico dedicato all’andamento del settore.

"Il gruppo Mondadori è forte e robusto, e questa è una buona notizia anche per il nostro Paese, perché dimostra come il libro stia mantenendo una grande vitalità". Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori dopo l'assemblea del gruppo editoriale di Segrate. "Mentre i social media e l'intelligenza artificiale sono costretti a inseguire sempre l'ultimo aggiornamento, il libro non è cambiato nonostante i suoi sei secoli di età. E contribuisce ancora - e ogni volta - ad aprire la mente di chi lo legge", spiega Marina Berlusconi, che aggiunge come "la solidità patrimoniale del gruppo, inoltre, ci permette di valutare e cogliere ogni nuova opportunità che il mercato saprà offrire", con "alcune importanti operazioni sono già in corso di perfezionamento".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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