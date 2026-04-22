Molto rumore per nulla un affresco spassoso ironico e travolgente al Sociale

Martedì 28 aprile alle 20.30 al Teatro Sociale di Como andrà in scena “Molto Rumore per Nulla”, una delle commedie più note di William Shakespeare. Lo spettacolo è prodotto da Il Giardino delle Ore e diretto da Simone Severgnini. Si tratta di un allestimento che promette di portare in scena un’opera ironica e divertente, con interpretazioni e scene che mirano a coinvolgere il pubblico.

Martedì 28 aprile, alle ore 20.30, va in scena al Teatro Sociale di Como lo spettacolo di William Shakespeare Molto Rumore per Nulla, produzione firmata Il Giardino delle Ore, con la regia di Simone Severgnini.Il Giardino delle Ore affonda le sue radici nella lunga storia del Teatro Licinium di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Fiuggi, in scena "Molto rumore per nulla"Appuntamento domenica 12 aprile alle ore 18 con un grande classico del teatro “Molto rumore per nulla” di W. ‘Molto rumore per nulla’, commedia portata in scena da Proscenio TeatroVenerdì 17 (ore 21), la stagione 2026 di Comacchio a Teatro prosegue con un grande classico da William Shakespeare, la commedia ‘Molto rumore per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comacchio a Teatro prosegue con Molto rumore per nulla; Il racconto d’inverno di Shakespeare, una fiaba teatrale tra morte e vita; PMI e Smart working: sanzioni e regole già note e scritte; 'Comacchio a Teatro', ultimi appuntamenti della stagione con tre serate: il programma. ‘Molto rumore per nulla’ in scena a PredappioUn grande classico della letteratura teatrale in una veste completamente nuova: sabato alle 21, al Teatro Comunale di Predappio (via Marconi 13), andrà in scena ‘Molto rumore per nulla’, tratto da ... ilrestodelcarlino.it Teatro Moderno di Tegoleto, torna il XXVI Concorso di Teatro AmatorialeArezzo, 5 novembre 2025 – Sarà la Compagnia Filodrammatica Orenese giovani di Vimercate (Monza e Brianza) con Molto rumore per nulla ad andare in scena domenica 9 novembre, alle ore 16, al Teatro ... lanazione.it Le dichiarazioni dell'ex tennista stanno facendo molto rumore... - facebook.com facebook