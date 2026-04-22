Un giovane imprenditore del Molise è stato nominato nelle commissioni tematiche del Consiglio Nazionale dei Giovani a Roma. La sua nomina rappresenta un passo importante per la presenza di imprenditori under 30 nel panorama istituzionale nazionale. La nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane e coinvolge direttamente le aree dedicate alla salute e alle politiche giovanili. Questa scelta porta all’interno del consiglio una voce proveniente dal mondo dell’imprenditoria giovanile locale.

L’imprenditoria giovanile del Molise raggiunge un nuovo livello di influenza istituzionale a Roma, con la nomina di Andrea Zarantonello all’interno delle commissioni tematiche del Consiglio Nazionale dei Giovani. Il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Molise è stato infatti designato come primo eletto per guidare la Commissione nazionale dedicata alla Salute e al Benessere giovanile. Questo incarico non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un percorso di crescita professionale già consolidato per il giovane imprenditore di Campobasso. La sua presenza nell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani, agendo come rappresentante di Confartigianato a livello nazionale, è il risultato di una candidatura fortemente sostenuta dall’organizzazione stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise a Roma: il giovane imprenditore guida la salute nazionale

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