Roma Gioventù nazionale e Lega giovani in piazza per Quentin il giovane ucciso dalla violenza antifascista

Quentin Deranque ha perso la vita a Lione, ucciso durante una lite tra gruppi di giovani. La causa dell’episodio riguarda tensioni politiche tra antifascisti e sostenitori di destra. Per ricordarlo, giovani di Gioventù Nazionale e Lega giovani si sono radunati in piazza a Roma, portando simboli e striscioni. La manifestazione mira a chiedere giustizia e a denunciare la violenza, che ha coinvolto anche altri episodi simili in Europa. La presenza dei partecipanti mostra la volontà di difendere le proprie idee senza violenza.

Il grido di giustizia e di dolore per la morte di Quentin Deranque a Lione, massacrato a mani nude dagli antifascisti, risuona nell’etica giovani di destra europei. Per questo motivo, sabato 21 febbraio Gioventù nazionale e Lega giovani scenderanno in piazza per ricordare che non c’è spazio per l’odio e la brutalità ideologica: né ora, né mai. Il corteo partirà alle 16.30 da largo di Torre Argentina e si concluderà all’ambasciata di Francia a piazza Farnese. Non ci saranno simboli politici o bandiere di sorta, ma una folla di giovani intenti a sottolineare che quanto accaduto in Francia non deve accadere anche in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, Gioventù nazionale e Lega giovani in piazza per Quentin, il giovane ucciso dalla violenza antifascista Il tifo calcistico piange Quentin: da Lione a Roma striscioni in ricordo del giovane francese ucciso dagli antifascistiQuentin Deranque è stato ucciso il 15 febbraio, durante una manifestazione antifascista, scatenando il dolore nel mondo del calcio. Altro che assenza della destra, Il Manifesto “distratto”: Gioventù nazionale era in piazza per l’Iran a RomaRecenti manifestazioni in Iran hanno attirato l’attenzione dei media e delle piazze italiane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pontedera, via Maestri del Lavoro: Gioventù Nazionale e Azione Universitaria chiedono tempi certi; L'assalto in gennaio per Acca Larentia. Fdi: Quel giorno Arnault era in Italia; Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola, tutto a pronto a Foggia per un grande weekend con vista sui Campionati Italiani di Roma 2026. Fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma; La campagna anti-antifa arriva fino al parlamento. Attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti con le spranghe mentre affiggono i manifesti per Acca LarentiaDenunciamo una gravissima aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuta questa notte ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico, muniti di coltelli ... romatoday.it Attivisti di Gioventù Nazionale picchiati con spranghe e caschi: il video dell'aggressione postato dai militantiDue gruppi vestiti di nero che si fronteggiano nel parcheggio di un supermercato della via Tuscolana. Sono le immagini dell'aggressione subita da quattro militanti di Gioventù Nazionale intenti ad ... romatoday.it Il video che abbiamo trovato dimostra che Arnault era a Roma il 7 gennaio a 100 metri da Acca Larenzia e a 200 metri dal luogo di aggressione dei nostri 4 ragazzi di Gioventù Nazionale. Gli aggressori parlavano anche lingue straniere, europee. C'è una un facebook Start with #peace! A #Roma tanti giovani delle scuole medie con @gxlapace @santegidionews insieme in un peace mob per dire che il nuovo anno può e deve iniziare con la #pace! #moreyouthmorepeace x.com