Rita D’Addona | il Molise guida l’AFAM nazionale

La Prof.ssa Rita D’Addona, direttrice del Conservatorio di Musica a Campobasso, è stata nominata Vicepresidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Musica AFAM. La sua nomina rappresenta un riconoscimento per il ruolo del conservatorio nel panorama musicale italiano. La nomina è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato, coinvolgendo le attività e le decisioni dell’organismo nazionale.

La Prof.ssa Rita D’Addona, guida del Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi a Campobasso, ha assunto la carica di Vicepresidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Musica AFAM. Questa elezione, avvenuta nel contesto dell’organo ausiliario istituito con il D.M. n. 143 del 2012, segna un momento di svolta per il Molise e per l’intero sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale in Italia. Oltre al ruolo di vicepresidenza, alla dirigente sono state affidate deleghe specifiche riguardanti l’internazionalizzazione, le relazioni istituzionali e la comunicazione strategica. L’incarico si inserisce nella struttura direttiva composta da sette presidenti di conservatori, presieduta dal dott. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rita D’Addona: il Molise guida l’AFAM nazionale Articoli correlati Piano Mattei: il Molise guida la nuova espansione in AfricaMercoledì 11 marzo 2026, alle ore 07:56, il Molise entra ufficialmente nel cuore decisionale della politica estera italiana. Uil Trasporti Molise: Scafa segretario, rilancio del settore e attenzione nazionale dopo anni di commissariamento.Nicola Scafa guida la Uil Trasporti Molise: un nuovo inizio per un settore cruciale Il XII Congresso della Uil Trasporti Molise ha sancito una... Rita AI: guida completa alla piattaforma che unifica strumenti di intelligenza artificialeUna piattaforma basata su intelligenza artificiale che promette di restituire agli utenti il controllo sui propri dati personali.