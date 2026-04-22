Molinette via ai cantieri | 13 milioni per il nuovo pronto soccorso

Sono iniziati i lavori per il rinnovamento del pronto soccorso delle Molinette a Torino. È stato stanziato un investimento di 13 milioni di euro destinato a questa operazione. Il progetto prevede l'avvio delle attività di cantiere, segnando una fase concreta di intervento. La realizzazione mira a migliorare le strutture e i servizi offerti presso il pronto soccorso.

Il cantiere per il rinnovo del pronto soccorso delle Molinette a Torino entra finalmente nella sua fase operativa. La manovra tecnica, attesa da un decennio e mezzo, prevede lo spostamento dell’angiografo biplano tra domani e dopodomani, con l’avvio ufficiale dei lavori programmato per lunedì 27 aprile 2026. L’intervento, che si svilupperà in tre fasi principali precedute da una fase zero, mira a adeguare i locali della Cardiologia universitaria al piano terra. Questa prima movimentazione serve a liberare gli spazi attualmente occupati dall’angiografo, permettendo così di procedere con le successive trasformazioni strutturali. L’investimento complessivo ammonta a 13,56 milioni di euro e la durata stimata per l’intero progetto è di circa due anni e mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molinette, via ai cantieri: 13 milioni per il nuovo pronto soccorso Notizie correlate Tubo rotto all'ospedale Molinette di Torino, allagate due sale visita del pronto soccorsoA Torino, dalle 23 del 27 marzo 2026, sono inagibili due delle sette sale visita del pronto soccorso dell’ospedale Molinette. Violenza al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino: paziente esagitato prende a calci un infermiere e gli spacca lo sternoNel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile 2026, una violenta aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino, dove un... Aggiornamenti e dibattiti Al via i lavori nel Pronto Soccorso delle Molinette: due anni di cantieriPrevisto il trasferimento di alcune funzioni essenziali e una riduzione della capacità ricettiva: 13 milioni di euro il costo dell'intervento ... rainews.it Molinette, pronto soccorso al limite: dopo 15 anni parte il cantiere della svoltaAl via la fase zero: intervento in tre step per rinnovare il cuore dell’emergenza torinese senza fermare le cure ... giornalelavoce.it