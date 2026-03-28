Nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2026, un tubo rotto ha causato l’allagamento di due delle sette sale visita del pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino. L’incidente ha reso inaccessibili le sale interessate a partire dalle 23, lasciando temporaneamente fuori servizio le aree colpite. La struttura ospedaliera ha avviato le operazioni di emergenza per gestire la situazione.

A Torino, dalle 23 del 27 marzo 2026, sono inagibili due delle sette sale visita del pronto soccorso dell’ospedale Molinette. Gli spazi risultano allagati per via della rottura di un tubo dell’acqua, al piano superiore. Come ha anticipato l’Ansa, sono già in corso i lavori per rimediare alla perdita, che è stata individuata. L’attività del pronto soccorso non ha subito rallentamenti ed è proseguita regolarmente. I sanitari, infatti, hanno potuto continuare ad assistere i pazienti nelle altre sale visita e nel resto degli spazi della struttura. Se non ci saranno imprevisti, le sale oggi allagate torneranno agibili domani, 29 marzo. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Tubo rotto all'ospedale Molinette di Torino, allagate due sale visita del pronto soccorso

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