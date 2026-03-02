Le aziende vedono rosa Più pessimisti i lavoratori

Nel mercato del lavoro italiano, le aziende mostrano un ottimismo crescente, mentre i lavoratori restano più cauti nelle loro valutazioni. La fiducia delle imprese sembra rafforzarsi, mentre quella dei dipendenti si mantiene su livelli più bassi. Questa differenza di percezioni si riflette nelle opinioni di entrambe le parti coinvolte nel mondo del lavoro.

LA FIDUCIA viaggia a velocità diverse nel mercato del lavoro italiano. Le aziende vedono rosa, mentre i lavoratori sono decisamente più cauti. È il quadro che emerge dal Randstad Workmonitor 2026, che fotografa un divario netto nelle aspettative economiche e nella percezione del futuro. Il dato più significativo riguarda proprio le prospettive per il 2026: il 100% dei datori di lavoro si aspetta uno sviluppo positivo del proprio business. Tra i lavoratori, invece, l’ottimismo si ferma al 43%, segnalando una distanza significativa nella percezione del contesto economico. L’indagine, condotta in 35 Paesi, ha coinvolto 27mila persone a livello globale, di cui 750 in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

