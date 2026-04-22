Mogliano casa di riposo nella sede storica Il sindaco | Operazione complessa e coraggiosa

A Mogliano, una casa di riposo è stata trasferita nella sede storica della città. Il sindaco ha descritto l’operazione come complessa e coraggiosa. Nella stessa seduta, l’amministrazione ha approvato il rendiconto 2025 e il piano triennale delle opere pubbliche, segnando un passaggio importante nel corso del mandato amministrativo. La discussione ha coinvolto diversi aspetti relativi alla gestione del patrimonio e agli investimenti futuri.

Con l’approvazione del rendiconto 2025 e del piano triennale delle opere pubbliche, l’amministrazione segna una tappa fondamentale del proprio mandato. Un atto che certifica il successo di un’operazione complessa e coraggiosa: la revoca in autotutela della vecchia gara d’appalto e il salvataggio dei finanziamenti per la riqualificazione dell’ex convento di Santa Colomba. Il sindaco di Mogliano Fabrizio Luchetti (foto) torna sulla casa di riposo e risponde all’opposizione. "Smentendo le previsioni catastrofiche della minoranza, la revoca della gara non ha comportato risarcimenti milionari, ma un indennizzo di 4mila euro circa – afferma –. La casa di riposo tornerà nella sede storica, l’ex convento di Santa Colomba, tutelando l’area verde del santuario del Santissimo Crocifisso".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mogliano, casa di riposo nella sede storica. Il sindaco: "Operazione complessa e coraggiosa" Notizie correlate Leggi anche: Escursionisti bloccati nella neve a al buio sulla Maiella: complessa operazione di recupero, interviene l'aeronautica [VIDEO] Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?Pescia, 15 febbraio 2026 – Giovanni Cosci, 78 anni, ex dipendente dell’area tecnica dell’Asl, è morto a causa di un crollo improvviso di un letto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mogliano, casa di riposo nella sede storica. Il sindaco: Operazione complessa e coraggiosa; Casa di riposo, smentita la minoranza: solo 4mila euro di indennizzo per la revoca della vecchia gara; Profughi, no alle tende: ora anche Mogliano alza la voce; Per Biella i Bersaglieri recuperano Paganin, Elettri ed Ortis. Giazzon mischia le carte. Mogliano, casa di riposo nella sede storica. Il sindaco: Operazione complessa e coraggiosaCon l’approvazione del rendiconto 2025 e del piano triennale delle opere pubbliche, l’amministrazione segna una tappa fondamentale del proprio mandato. Un atto che certifica il successo di ... ilrestodelcarlino.it Revoca gestione casa di riposo Mogliano: polemica tra amministrazione Luchetti e opposizioneCon una delibera del 19 novembre l’amministrazione Luchetti ha deciso di revocare all’Ircr la gestione della casa di riposo di Mogliano. La minoranza Insieme si può, composta dall’ex sindaco Cecilia ... ilrestodelcarlino.it Ornamental Tattoo #moglianoveneto #tattoo #tattooforgirls #zerbi #smalltattoos #smalltattoosforwomen #mogliano #tattooforwoman #tatuaggio #zerbitattoo #tattoodonnaminimal #tattoolinework #tatuaggisottili #tatuatoreMoglianoVeneto #finelinetatto #tatuator facebook