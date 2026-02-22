Escursionisti bloccati nella neve a al buio sulla Maiella | complessa operazione di recupero interviene l' aeronautica VIDEO

Quattro giovani romani sono rimasti bloccati nella neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, sulla Maiella, a causa del calo improvviso delle temperature. La notte e le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato il loro salvataggio. L'aeronautica militare ha inviato un elicottero per recuperare gli escursionisti, che si sono rifugiati in una baita. La situazione resta critica mentre i soccorritori cercano di raggiungerli prima che peggiori ulteriormente il tempo.

Sono stati loro, quattro giovani romani, a lanciare l'allarme intorno alle 22.30. A raggiungerli a piedi sono stati gli uomini del soccorso alpino e speleologico abruzzese che vista la necessità di evacuare la zona (uno di loro aveva un principio di congelamento) hanno chiesto il supporto dell'elicottero dell'aeronautica Quattro giovani romani sono rimasti bloccati durante un’escursione sulla neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, sulla Maiella. Solo grazie alla preparazione degli uomini del soccorso alpino e speleologico abruzzese e la collaborazione con l’aeronautica militare, si è riusciti a portare a termine l’operazione di soccorso che ha consentito di portare in sicurezza i quattro ragazzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Escursionisti restano bloccati (al buio) nella neve a quota 1300 metriDue giovani escursionisti sono stati tratti in salvo nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dopo aver passato ore senza possibilità di muoversi nella neve a circa 1300 metri di quota, nella zona di Gialinut vicino a Claut.

Escursionisti restano bloccati (al buio) nella neve a quota 1300 metri: attivato l'elisoccorso in fase notturnaUn gruppo di escursionisti si trova bloccato nella neve a quota 1300 metri a Claut, in provincia di Pordenone, perché si sono persi e il buio ha reso difficile il loro salvataggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Escursionisti bloccati nella neve soccorsi in val d'Ossola; Escursionisti bloccati nella neve: salvati nella notte con l'elicottero; Malesco, bloccati nella neve verso il bivacco Scaredi: salvati nella notte; Bloccati nella neve al freddo e al buio, due ventenni salvati di notte con l'elicottero.

Salvati nella notte quattro escursionisti bloccati sulla MaiellaSi è concluso stanotte un complesso intervento del Soccorso Alpino per salvare quattro giovani escursionisti romani bloccati sulla Maiella ... rete8.it

Escursionisti bloccati nella neve soccorsi in val d'OssolaDue escursionisti sono stati soccorsi ieri sera in val d'Ossola, nel territorio comunale di Malesco (Verbano-Cusio-Ossola). La coppia ha incontrato difficoltà mentre cercava di raggiungere il bivacco ... ansa.it

MONTAGNA Escursionisti bloccati nella neve a al buio sulla Maiella: complessa operazione di recupero, interviene l'aeronautica https://cityne.ws/wDVot - facebook.com facebook

Baunei (OG), ieri in tarda serata 3 escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia: si alza in volo un elicottero HH-139 dell’80° Centro S.A.R. del 15° Stormo dell’ #AeronauticaMilitare. Attività conclusa positivamente in collaborazione con il @cnsas_official. x.com