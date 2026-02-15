Il dramma nella casa di riposo L’intervento sul letto e il crollo Perché Giovanni era nella Rsa?
Giovanni Cosci, 78 anni, ex dipendente dell’Asl, è morto quando il suo letto antidecubito è improvvisamente crollato mentre stava sistemando alcuni strumenti. L’incidente si è verificato nella casa di riposo San Domenico a Pescia, dove l’uomo stava svolgendo delle verifiche di routine. Un dettaglio concreto: il letto si è sganciato senza preavviso, causando il suo rovesciamento e il conseguente trauma.
Pescia, 15 febbraio 2026 – Giovanni Cosci, 78 anni, ex dipendente dell’area tecnica dell’Asl, è morto a causa di un crollo improvviso di un letto antidecubito, sotto al quale era intento a lavorare, all’interno della casa di cura San Domenico, a Pescia. Le prime ipotesi parlano di un cedimento dei pistoni, ma saranno necessari accurati approfondimenti per dare risposte certe. Il fatto è accaduto venerdì, intorno alle 16. L’allarme è stato lanciato da una dipendente della Rsa che ha visto l’uomo schiacciato in una camera doppia senza ospiti. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo, il personale santario non ha potuto fare niente per salvargli la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
