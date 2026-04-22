Luciano Moggi ha condiviso un episodio sulla relazione tra l’ex allenatore e la Juventus, affermando che quest’ultimo non avrebbe mai scelto di lavorare con il club torinese. Durante un’intervista, Moggi ha anche commentato la situazione del Napoli, evidenziando le sfide che il team ha affrontato nel corso del campionato. La conversazione si è concentrata sui dettagli delle collaborazioni e sulle dinamiche interne delle squadre coinvolte.

Luciano Moggi ha rivelato un dettaglio inedito sul rapporto tra Conte e la Juventus, parlando delle dinamiche interne al Napoli e delle difficoltà che hanno condizionato il percorso del club partenopeo in campionato. Secondo l’ex dirigente di Napoli, Torino, Roma, Lazio e Juventus, l’allenatore avrebbe espresso chiaramente la volontà di non approdare mai nella squadra bianconera. Il caso Napoli tra rosa incompleta e gestione del gruppo. Le sorti del Napoli sono state pesantemente influenzate da incidenti seri che hanno coinvolto calciatori di altissimo livello, secondo quanto analizzato da Moggi durante la trasmissione Salite sulla giostra. Se il gruppo fosse stato integro e completo, la lotta per il titolo sarebbe stata direttamente con l’Inter.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moggi rivela il segreto di Conte: “Alla Juve non ci sarebbe mai andato

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