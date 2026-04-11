Fabrizio Miccoli ha recentemente dichiarato di aver rifiutato di trasferirsi alla Juventus per evitare di essere sotto la procura del figlio di Moggi. La sua scelta avrebbe potuto influenzare diversamente la sua carriera, secondo quanto affermato dall’ex calciatore. La rivelazione è avvenuta durante un’intervista, senza ulteriori dettagli su altri aspetti del suo passato nel club.

di Angelo Ciarletta Fabrizio Miccoli ha fatto una clamorosa rivelazione riguardante il suo periodo alla Juventus. Vediamo che cosa ha detto l’ex calciatore. Il percorso di Fabrizio Miccoli, ex attaccante rapido e tecnico, è stato un ottovolante documentato nel libro “Gloria e peccato di un campione”. Tutto iniziò con l’ispirazione per Diego Armando Maradona: “Come se avessi visto Gesù Cristo, una folgorazione. Mi colpì perché era altruista, giocava più per gli assist che per i gol. Decisi che avrei voluto essere come lui”. ULTIMISSIME JUVE LIVE La Juventus segnò una tappa cruciale, ma anche l’inizio delle tensioni con Luciano Moggi. Il fantasista rifiutò di passare alla Gea, scuderia di Alessandro Moggi: “Il procuratore però ce l‘avevo, era Caliandro, e non volevo tradirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miccoli rivela: «Alla Juve ho rifiutato di passare sotto la procura del figlio di Moggi, forse se avessi accettato la mia carriera sarebbe andata diversamente»

Rabiot: «Se è il miglior momento della mia carriera? Anche alla Juve ho fatto bene…»di Redazione JuventusNews24Rabiot: «Se è il miglior momento della mia carriera? Anche alla Juve ho fatto bene…».

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