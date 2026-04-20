Il 16 aprile all’Ustareja de Sol di Solarolo si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Milan Club locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di appassionati di calcio e membri della comunità, che hanno assistito alla presentazione ufficiale del club dedicato ai colori rossoneri. L’evento ha combinato momenti di incontro sportivo con iniziative di carattere sociale, creando un’occasione di aggregazione per i tifosi della squadra milanese.

Il 16 aprile scorso, l’atmosfera all’Ustareja de Sol di Solarolo è stata travolta dalla passione sportiva per la nascita ufficiale del Milan Club Solarolo. La serata ha riuniti i sostenitori rossoneri del territorio sotto la guida di Marino Zanchini, presidente e promotore dell’iniziativa, con l’obiettivo di trasformare l’affetto per il club milanese in un punto di aggregazione sociale costante. Tra i presenti alla celebrazione figurano la sindaca Maria Diletta Beltrani e Giancarlo Capelli, noto come Il Barone, figura storica del tifo locale. L’evento ha registrato una partecipazione significativa, arricchita anche dal contributo visivo di Laura Pausini, che tramite un messaggio video ha espresso vicinanza al nuovo gruppo di tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solarolo si tinge di rosso: nasce il Milan Club tra sport e sociale

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