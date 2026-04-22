A Modena, si verifica un episodio piuttosto insolito: tre venerdì consecutivi dedicati alle partite della squadra locale. Sebbene non ci siano record ufficiali che confermino questa rarità, è certo che non capita spesso che i canarini disputino tre incontri di fila nello stesso giorno della settimana, prima del fine settimana. Questa sequenza ha attirato l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, considerando la particolarità del calendario sportivo.

I tre venerdì del Modena. Già, anche se non andiamo a spulciare volumi ed almanacchi, crediamo proprio che non sia mai successo che i canarini abbiano giocato tre gare consecutive nel giorno che precede il weekend. E in questa stagione succederà, e addirittura questi venerdì chiuderanno la stagione regolare: si comincia infatti dopodomani con l’anticipo al Brianteo (ora U-Power Stadium) contro il Monza dell’ex Paolo Bianco, per proseguire il primo maggio nel derby con la Reggiana al Braglia fino all’ultima giornata (ma in questo caso è una consuetudine che l’ultimo atto si giochi di venerdì sera) ad Avellino. E, se vogliamo trovare la coincidenza nella coincidenza, ecco che salta agli occhi che è la terza stagione consecutiva che nella giornata del primo maggio si giochi la sentitissima sfida con la Reggiana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, un insolito tris di venerdì. E il derby ormai è dei ’lavoratori’

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