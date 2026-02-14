Palermo tris all' Entella e terzo posto Il Modena stende la Carrarese scatto salvezza della Samp

Palermo ha battuto l’Entella 2-0, conquistando il terzo posto in classifica, grazie a una doppietta di Brunori e a un gol di testa di Silipo. La squadra di Sottil mantiene il suo tredicesimo risultato utile di fila, mentre il Modena ha superato la Carrarese con un netto 3-0, rafforzando la propria posizione. La Sampdoria, invece, ha ottenuto tre punti importanti contro il Padova grazie a un rigore di Brunori, che ha permesso ai liguri di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Palermo travolge 3-0 l'Entella e conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo. Bastano quattro minuti a bomber Pohjanpalo per sbloccare la gara del Barbera: è il gol numero 16 in stagione per l'attaccante finlandese, miglior marcatore del campionato. Ci pensano Ranocchia e Pierozzi a blindare il risultato. Annullata nel finale la quarta rete dei rosanero, realizzata sempre da Pohjanpalo. La squadra di Inzaghi sale a quota 48 punti e aggancia momentaneamente il Monza al terzo posto. Gli uomini di Chiappella si avvicinano pericolosamente alla zona playout. Il Modena continua a correre.