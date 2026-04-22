A partire dal 29 aprile e fino al 3 maggio, la città di Modena accoglierà l’87ª edizione di una delle sue fiere più antiche. L’evento si svolgerà in tre padiglioni, coprendo più di 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. La manifestazione presenterà prodotti a filiera corta e grandi spettacoli, attirando visitatori da diverse zone.

Dal 29 aprile al 3 maggio, la città di Modena ospiterà l’87ª edizione della sua storica fiera, un evento che si estenderà su tre padiglioni e oltre 20mila metri quadri di spazi espositivi. La manifestazione, che prevede l’ingresso gratuito per il pubblico, propone un percorso variegato che intreccia le necessità dell’abitare moderno con le radici profonde del territorio, offrendo soluzioni per la casa, shopping, elettronica e un’ampia offerta sportiva. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta questa mattina durante una conferenza stampa che ha la partecipazione di Giuliana Odone, project manager, e dell’assessore Paolo Zanca, responsabile dei rapporti con le partecipate, lavoro, formazione professionale, promozione economica, attrattività, commercio, agricoltura, artigianato, PMI e cooperazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, torna la storica Fiera: tra eccellenze KM0 e grandi show

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