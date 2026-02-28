Torna la fiera tra mostra bovina e grandi show

Torna la fiera con una mostra bovina e grandi spettacoli, attirando visitatori da tutta la regione. Tra il profumo di fieno e quello dello street food, si svolgono anche eventi musicali e dimostrazioni dal vivo. Il dialetto romagnolo si sente tra le bancarelle, creando un’atmosfera autentica e vivace. L’evento si estende su più giorni, coinvolgendo diverse attività per grandi e piccoli.

Tra l'odore del fieno e quello dello street food, tra il dialetto romagnolo che strappa sorrisi e la musica che accende le serate, Morciano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: l'edizione 2026 dell'antica Fiera di san Gregorio, in programma da sabato prossimo e fino al 15 marzo. Un evento che intreccia identità, spettacolo e voglia di stare insieme, trasformando il paese nel cuore pulsante della Valconca. Il sipario si alzerà all'auditorium Pina Renzi, protagonista delle serate culturali con spettacoli ogni sera alle 21, da sabato 7 a sabato 14. Si parte con la compagnia dialettale I Senza Prescia di Mondaino e la commedia dialettale A sin sgrazied o fortuned, seguiti da Ciurmallegra con Quel che al done ha glia'da di.