Mobilità sostenibile oltre 10 milioni di euro a Forlì Le città sono chiamate a ripensare i propri spazi a partire dai centri storici

Forlì riceve più di 10 milioni di euro dal Governo per migliorare la mobilità urbana. Il finanziamento fa parte di un progetto più grande, che mette a disposizione quasi 500 milioni di euro per interventi sulle città italiane. Le autorità locali puntano a ripensare gli spazi, soprattutto nei centri storici, per favorire soluzioni sostenibili e ridurre l’uso delle auto. Ora si aspetta di capire come verranno spesi i soldi e quali cambiamenti si potranno vedere in città.

“Il quadro che emerge è molto chiaro - afferma Petetta -. Le città sono chiamate a ripensare i propri spazi, a partire dai centri storici" “È un risultato di grande rilievo per Forlì e per l’intera Emilia-Romagna - dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia - che conferma l’attenzione del Governo verso i territori e verso politiche capaci di coniugare sviluppo, tutela ambientale e qualità della vita. Questo finanziamento consentirà alla città di programmare interventi concreti sulla mobilità dolce, sul trasporto pubblico e sui servizi innovativi per una gestione più efficiente degli spostamenti urbani.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Brindisi, sono stati assegnati oltre 12 milioni di euro per progetti di mobilità sostenibile, parte di un finanziamento complessivo di 24,7 milioni destinato a città pugliesi.

A febbraio, Bruxelles lancerà il quarto bando dell’Iniziativa urbana europea, con un finanziamento di 60 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

