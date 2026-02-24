Castellabate | mobilità sostenibile intesa da 5 milioni per la costa cilentana

Il Comune di Castellabate ha avviato un progetto di mobilità sostenibile per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, sostenendo un investimento di 5 milioni di euro. La scelta nasce dalla necessità di collegare meglio le località turistiche e di promuovere mezzi di trasporto più ecologici. Gli interventi prevedono piste ciclabili e percorsi pedonali lungo la costa cilentana. La nuova rete si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione urbana.

Tempo di lettura: 2 minuti Una rete di mobilità sostenibile e lenta lungo la fascia costiera cilentana, in provincia di Salerno, con un investimento complessivo di 5 milioni di euro. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra la Provincia di Salerno e i Comuni di Castellabate e Agropoli nell’ambito del Masterplan Litorale Salerno Sud. Il primo intervento, per un importo di 2 milioni di euro già stanziati, riguarda il completamento della pista ciclabile dei Templi, con il collegamento al centro abitato di Agropoli e ai centri urbani di Castellabate. Il Comune di Castellabate assume il ruolo di ente capofila e coordinerà le attività di progettazione e le procedure tecnico-amministrative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

