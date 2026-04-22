Mobilità casa-lavoro La Comune presenta un’interrogazione | il Piano c’è ma serve fare di più

La Comune di Ferrara ha presentato un’interrogazione riguardante il Piano spostamenti casa-lavoro adottato dal Comune. Secondo l’ente, il piano è stato avviato, ma non sarebbe sufficiente per affrontare le esigenze di mobilità sostenibile nella città. La discussione si concentra sulle misure messe in atto e sulla necessità di interventi più efficaci per ridurre l’uso delle auto private e incentivare alternative di spostamento.

Mobilità, La Comune di Ferrara avanza perplessità sull’operato del Comune, presentando un’interrogazione sul Piano spostamenti casa–lavoro dell’Amministrazione ferrarese, lo strumento che dovrebbe aiutare a ridurre l’uso dell’auto privata e promuovere modalità di spostamento più sostenibili tra i.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Barba (Avs–Radici in Comune) consegna a Costantini il piano per la mobilità urbana: “Serve volontà politica”Un documento dentro il quale è contenuta, in sostanza, l’idea su come dovrebbe essere organizzato il trasporto urbano e che chiede dunque venga... Piano Casa Italia, 100mila alloggi in dieci anni. Ma serve l’EuropaRoma, 11 aprile 2026 – Nuovi alloggi a prezzi calmierati e il recupero del patrimonio edilizio pubblico degradato. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Negli spostamenti casa-lavoro 3 italiani su 4 scelgono l’auto; In Toscana nuove regole su mobilità per avvicinare il personale Ssr a casa; Mobilità casa-lavoro, gli italiani restano fedeli all’auto: pesa il deficit di fiducia nei mezzi; Nel tragitto casa-lavoro vince l’auto privata. In Toscana nuove regole su mobilità per avvicinare il personale Ssr a casaMonni: Consolidiamo uno strumento concreto a sostegno dei lavoratori. La prima applicazione della mobilità sociale ha contato oltre 5100 domande, con un tasso potenziale di soddisfazione, rispetto ... quotidianosanita.it «Basta turni spezzati per le commesse, il tragitto casa-lavoro costa troppo»PERUGIA - «La mobilità casa – lavoro è diventato un costo eccessivo e i dipendenti del commercio non possono sostenere i turni spezzati». La ... ilmessaggero.it CON OCCHIUTO MOBILITÀ E SANITÀ NEGATE: ADDIO AL NODO DI TARSIA E ALLA CASA DI COMUNITÀ DI CARIATI https://www.cariatinet.it/con-occhiuto-mobilita-e-sanita-negate-addio-al-nodo-di-tarsia-e-alla-casa-di-comunita-di-cariati/ - facebook.com facebook