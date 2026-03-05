Barba Avs–Radici in Comune consegna a Costantini il piano per la mobilità urbana | Serve volontà politica

A pochi giorni dalle elezioni comunali, con il voto che si svolgerà in 23 sezioni come stabilito dal consiglio di Stato, la consigliera e candidata Simona Barba ha consegnato al candidato sindaco il piano per la mobilità urbana. Nel documento si evidenzia la necessità di una volontà politica forte per attuare le proposte presentate. La consegna avviene in un momento di attesa per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Un documento dentro il quale è contenuta, in sostanza, l’idea su come dovrebbe essere organizzato il trasporto urbano e che chiede dunque venga attuato qualora Costantini diventi il nuovo sindaco di Pescara. Una sfida non solo tecnica, ma anche politica Per Barba. “Parlare di trasporto pubblico significa parlare di accesso ai diritti, di equità sociale e di qualità della vita”, afferma. “Per esempio – è inutile rendere gratuito il trasporto pubblico se poi le persone, di fatto, non possono usarlo perché non funziona. La prima condizione è che il servizio sia efficiente”. Pescara, afferma Barba, gli strumenti li ha già, vanno dal Pums e... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Barba (Avs-Radici in Comune) e Costantini a Pescara sud: "Scelte sbagliate, serve una nuova visione per la città"Nessuna rivoluzione su Pescara sud per il centrosinistra, ma solo tanti problemi e progetti che andrebbero contro la vivibilità della città: dalla...

Barba (Avs Radici in Comune) e Costantini fra i pini in via Italica: "Intervenire subito per fermare la strage"La consigliera Simona Barba assieme al candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini si è recata in via Italica ed ha parlato della questione...