MMA al PalaEden incontri spettacolari e mille spettatori per i match delle arti marziali miste

Lo scorso fine settimana al PalaEden si è svolto un evento di arti marziali miste che ha richiamato circa mille persone. I combattimenti hanno visto protagonisti diversi atleti, con numerosi incontri che hanno coinvolto il pubblico presente. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo tra gli spettatori, che hanno potuto assistere a momenti di alta intensità e spettacolarità.

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