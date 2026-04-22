Dopo quasi tre anni di silenzio, il caso del naufragio della nave Gooduria nelle acque di Lisanza ha subito una svolta. Il Mossad ha pubblicamente riferito il coinvolgimento di un agente identificato come M, collegandolo alle operazioni di intelligence nella regione. La rivelazione mette in luce un collegamento tra l’incidente e attività di spionaggio di livello internazionale, trasformando un tragico incidente in un episodio di rilevanza strategica.

Il silenzio che ha avvolto per quasi tre anni il mistero del naufragio della Gooduria nelle acque di Lisanza si è improvvisamente squarciato, rivelando una dimensione geopolitica che trasforma un tragico incidente lacustre in un tassello fondamentale delle operazioni di intelligence mediorientale. Durante la cerimonia dedicata alla Giornata della Memoria dei caduti dell’intelligence tenutasi martedì, David Barnea, attuale direttore uscente del Mossad, ha fornito nuovi elementi su quanto accadde il 28 maggio 2023 a Sesto Calende, collegando l’operazione perduta nel Lago Maggiore alle strategie contro l’Iran. L’identità dell’agente M. e le missioni segrete sul Lago Maggiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Lago Maggiore: il Mossad rivela il ruolo dell’agente M.

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