“M” era un operativo del Mossad, ed è morto sul Lago Maggiore mentre era in missione. Obiettivo: osteggiare, attraverso la silenziosa guerra che viene condotta dall’intelligence, il programma nucleare iraniano. Con lui erano anche due funzionari dell’Aise, il nostro servizio segreto per la raccolta di informazioni e sicurezza che opera all’estero: Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi. A confermare le indiscrezioni che circolarono al tempo dell’incidente, avvenuto il 28 maggio 2023, quando un natante da turismo di 16 metri affondò nel Lago Maggiore senza lasciare superstiti, è stato il vertice dell’agenzia di spionaggio israeliana David Barnea,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spia morta sul Lago Maggiore, il Mossad: "Agente "M" in missione contro il nucleare iraniano"

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Il capo del Mossad ricorda l’agente morto nel lago Maggiore: “Lavorò contro l’Iran, caduto mentre svolgeva la sua missione”Era un incontro tra agenti dei servizi segreti e, con ogni probabilità, erano impegnati in un’azione per contrastare l’Iran.

L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo.