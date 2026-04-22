Misterbianco pronta ad entrare in funzione la nuova casa di comunità

Domani, giovedì 23 aprile, alle 12:30, l’amministrazione comunale e l’Asp di Catania consegneranno alla città di Misterbianco la nuova casa di comunità situata in via Galileo Galilei. L’evento si terrà in una cerimonia pubblica, durante la quale sarà ufficialmente aperta la struttura. La consegna rappresenta un passo importante per il servizio sanitario locale e la rete di assistenza territoriale.

Domani, giovedì 23 aprile, alle ore 12:30, l’amministrazione comunale e l’Asp di Catania consegneranno alla Città di Misterbianco la nuova casa della comunità in via Galileo Galilei. Grazie a un investimento da oltre 3,2 milioni di euro, l’ex Poliambulatorio cittadino chiuso dal 2016 è stato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate La guardia medica di Misterbianco si trasferisce nella nuova casa di comunitàGuardia medica di Misterbianco operativa nella nuova sede della casa della comunità spoke, in Via Galileo Galilei n. Leggi anche: Garbagnate, entrata in funzione la Casa di Comunità